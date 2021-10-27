В Кремле заявления Зеленского по Крыму назвали территориальными притязаниями к России

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Заявления президента Украины Владимира Зеленского о намерении «вернуть» Крым являются территориальными притязаниями к России. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В Кремле заявления Зеленского по Крыму назвали территориальными притязаниями к России
  • © Пресс-служба Президента РФ

«Безусловно, заявление о «возвращении» Крыма является в настоящее время не чем иным, как заявлением о территориальных притязаниях к Российской Федерации», — сказал он.

Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что подобного рода высказывания могут в конечном итоге иметь негативные последствия.

Ранее Зеленский после решения Апелляционного суда Амстердама в пользу Киева о передаче коллекции скифского золота пообещал вернуть Крым.

Российский президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума — большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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