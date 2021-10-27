В России зафиксирован новый максимум смертей пациентов с коронавирусом за сутки

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Новый максимум смертей пациентов с коронавирусом за сутки зафиксирован в России.
В России зафиксирован новый максимум смертей пациентов с коронавирусом за сутки
  • Reuters

За сутки скончались 1123 человека, за всю пандемию — 233 898, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Накануне скончались 1106 пациентов с коронавирусом.

Ранее стало известно, что в Красноярском крае зафиксировали первый случай смерти ребёнка от COVID-19.

21 октября президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» прокомментировал уровень смертности в мире в связи с пандемией.

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