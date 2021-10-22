В Красноярском крае впервые от COVID-19 умер ребёнок

В Красноярском крае зафиксировали первый случай смерти ребёнка от COVID-19, заявила заместитель главврача по медицинской части Красноярской межрайонной детской клинической больницы №1 Анжелика Белкина.

«За время пандемии был один летальный исход. Случился он в этом году в сентябре. Только сейчас мы получили заключение патологоанатомов, которые подтвердили этот диагноз», — цитирует Белкину РИА Новости.

По её словам, ребёнок погиб от коронавирусной инфекции, вызвавшей тяжёлое двустороннее поражение лёгких с осложнениями, и сопутствующих заболеваний, усугублённых COVID-19.

«У него и так не очень хорошо было с лёгкими, фиброзное перерождение тканей лёгких. Ребёнок был лежачий... Это был семейный случай — сначала заболела мама, потом — ребёнок», — пояснила специалист.

По словам Белкиной, на данный момент в станционаре находятся 56 пациентов разных возрастных категорий, есть ребёнок с тяжёлым поражением лёгких в реанимации.

Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов ранее заявил, что доля детей среди пациентов с коронавирусной инфекцией составляет 10—11%.