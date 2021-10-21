Роспотребнадзор: около 10% пациентов с коронавирусом являются детьми

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов заявил, что доля детей среди пациентов с коронавирусом составляет 10% — 11%.

«В течение прошлого года и девяти месяцев этого года доля детей, заболевших коронавирусной инфекцией, постоянно колеблется на уровне 10% — 11% из всех заболевших. Этот показатель колеблется в зависимости от сезона», — приводит РИА Новости его слова.

Горелов отметил, что во время каникул заболеваемость COVID-19 среди детей снижается.

Ранее врач-инфекционист, главный врач «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков заявил, что детям необходимо носить медицинские маски в общественных местах.