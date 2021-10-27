В Ростовской области закроют ряд магазинов на период нерабочих дней
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- РИА Новости
Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
«В период с 28 октября по 7 ноября в Ростовской области приостанавливается работа непродовольственных магазинов — за исключением тех, которые торгуют непродовольственными товарами первой необходимости, а также аптек и объектов, оказывающих услуги связи», — говорится в сообщении.
Уточняется, что при этом разрешаются продажи дистанционным способом.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность продления ограничений до конца года в регионах.