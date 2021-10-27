В Ростовской области закроют ряд магазинов на период нерабочих дней

Власти Ростовской области приняли решение приостановить работу некоторых непродовольственных магазинов в регионе на период нерабочих дней, с 28 октября по 7 ноября.

Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

«В период с 28 октября по 7 ноября в Ростовской области приостанавливается работа непродовольственных магазинов — за исключением тех, которые торгуют непродовольственными товарами первой необходимости, а также аптек и объектов, оказывающих услуги связи», — говорится в сообщении.

Уточняется, что при этом разрешаются продажи дистанционным способом.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность продления ограничений до конца года в регионах.