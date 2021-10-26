Песков прокомментировал возможность продления ограничений до конца года в регионах

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Главы регионов могут продлевать ограничения, связанные с распространением коронавируса, и после окончания режима нерабочих дней, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков прокомментировал возможность продления ограничений до конца года в регионах
  • Reuters

«Могут, конечно», — сказал он, отвечая на вопрос, могут ли продлеваться ограничения от недели к неделе до конца года.

Песков, как пишет ТАСС, напомнил, что в настоящее время «действуют особые полномочия регионов», а российский лидер Владимир Путин в недавнем выступлении призвал губернаторов активнее использовать эти полномочия».

По его словам, «всё зависит от конкретного положения дел в каждом отдельно взятом регионе».

По данным на 26 октября, в России зафиксирован новый максимум смертей пациентов с коронавирусом за сутки — скончались 1106 человек. За всю пандемию умерли 232 775 пациентов с коронавирусом.

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