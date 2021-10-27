В Крыму отмечают снижение на 20% числа бронирований в отелях

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В Крыму после введения системы QR-кодов и заселения по отрицательному тесту на коронавирус наблюдается снижение на 20% числа бронирований в отелях региона.
В Крыму отмечают снижение на 20% числа бронирований в отелях
  • © Yalta Intourist hotel

«После внедрения QR-кодов уже можно сделать следующий прогноз. На бронирование отелей это повлияет в объёме 15—20%, мы сейчас ведём обзвон забронировавших на ближайшие две недели», — приводит Интерфакс слова гендиректора курортного комплекса «Алые паруса» в Феодосии Анны Нерозиной.

По данным гендиректора комплекса Mriya Resort & SPA в Ялте Самвела Саруханяна, после введения мер нагрузка на кол-центр выросла на 150%, а загрузка отеля снизилась на 15—20%.

Ранее стало известно, что заселение в гостиницы Калининградской области с 28 октября по 7 ноября будет возможно только при предъявлении QR-кода о вакцинации от коронавируса или при наличии отрицательного результата ПЦР-теста.

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