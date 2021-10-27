«Известия»: цены на авиабилеты в Турцию и Египет выросли до 350-450 тысяч рублей

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Цены на авиабилеты в Турцию выросли до 350 тыс. рублей, на курорты Египта — до 450 тыс. рублей в одну сторону в период длинных выходных дней. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой данные Aviasales.
«Известия»: цены на авиабилеты в Турцию и Египет выросли до 350-450 тысяч рублей
  • РИА Новости

«Стоимость авиабилеты из Москвы на курорты Египта достигла 450 тыс. рублей на пассажира в один конец экономклассом. Прямой перелёт авиакомпании Nordwind 29 октября в Анталью из Москвы стоил 352 тыс. рублей», — сообщили в издании.

К 30 октября туроператоры ожидают полную загрузку отелей и мест на чартерных и регулярных рейсах.

Как пояснили «Известиям» представители авиакомпаний, рост цен произошёл после повышения спроса на перелёты на востребованные курорты Египта и Турции.

«Традиционно последние дни октября и первая неделя ноября для авиации — период высокого спроса в связи со школьными каникулами и выходными в честь празднования Дня народного единства 4 ноября. Но в этом году дополнительно к этому в России были введены нерабочие дни», — пояснили «Известиям».

Ранее президент России Владимир Путин объявил нерабочие дни в стране с 30 октября по 7 ноября.

В Российском союзе туриндустрии рассказали о ситуации с выездным туризмом.

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