В Севастополе не вакцинированных от COVID-19 пожилых лиц отправят на самоизоляцию

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Власти Севастополя приняли решение отправить всех не привитых от коронавирусной инфекции COVID-19 граждан старше 60 лет на самоизоляцию.
В Севастополе не вакцинированных от COVID-19 пожилых лиц отправят на самоизоляцию
  • AP
  • © Pavel Golovkin

Об этом сообщает пресс-служба правительства Севастополя.

«Ввести самоизоляцию для граждан старше 60 лет, которые пока не вакцинировались. Перевести на дистанционный формат работающих граждан старше 60 лет и граждан с хроническими заболеваниями в течение четырёх недель для вакцинации (в случае отсутствия медицинских противопоказаний) и для формирования иммунитета от коронавируса», — говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что власти Саратовской области с 1 ноября вводят самоизоляцию для граждан старше 60 лет, не прошедших полный курс вакцинации.

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