Аналитики выяснили, какие вещи россияне чаще всего забывали в отелях летом

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Аналитики сервиса Tvil.ru выяснили, какие вещи россияне чаще всего забывали в отелях во время летнего отпуска.
Аналитики выяснили, какие вещи россияне чаще всего забывали в отелях летом
  • Pixabay

Об этом сообщает ФАН.

«Каждый пятый гость оставил в отелях свои термосы с горячим чаем. Кто-то успел вернуться, вспомнив вовремя о забытой вещи», — отмечается в исследовании.

В список также попали вечерние платья, обувь, профессиональная фототехника, нижнее бельё, водительские права и украшения.

Кроме того, туристы забывали зарядные устройства.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что аналитики Tvil.ru назвали самые популярные направления в России для зимнего отдыха.

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