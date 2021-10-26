Аналитики выяснили, какие вещи россияне чаще всего забывали в отелях летом

Аналитики сервиса Tvil.ru выяснили, какие вещи россияне чаще всего забывали в отелях во время летнего отпуска.

Об этом сообщает ФАН.

«Каждый пятый гость оставил в отелях свои термосы с горячим чаем. Кто-то успел вернуться, вспомнив вовремя о забытой вещи», — отмечается в исследовании.

В список также попали вечерние платья, обувь, профессиональная фототехника, нижнее бельё, водительские права и украшения.

Кроме того, туристы забывали зарядные устройства.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что аналитики Tvil.ru назвали самые популярные направления в России для зимнего отдыха.