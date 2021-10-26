Аналитики выяснили, какие вещи россияне чаще всего забывали в отелях летом
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Об этом сообщает ФАН.
«Каждый пятый гость оставил в отелях свои термосы с горячим чаем. Кто-то успел вернуться, вспомнив вовремя о забытой вещи», — отмечается в исследовании.
В список также попали вечерние платья, обувь, профессиональная фототехника, нижнее бельё, водительские права и украшения.
Кроме того, туристы забывали зарядные устройства.
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