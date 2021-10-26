Корвет «Сообразительный» контратаковал условного противника в Балтийском море

В Балтийском море корвет «Сообразительный» отработал учебно-боевые задачи.

Об этом сообщает телеканал «Звезда».

В ходе учений экипаж идентифицировал условную угрозу с помощью гидроакустических средств, провёл противоторпедный манёвр и выпустил две антиторпеды из комплекса «Пакет». Ответный залп корвета, по данным объективного контроля, ликвидировал учебные торпеды.

Затем был выполнен контрудар по кораблю условного противника.

Также экипаж отработал задачи по противодиверсионной обороне.

Как ранее сообщал «ПолитЭксперт», военнослужащие соединения спецназначения ЦВО при поддержке снайперов поразили пункт потенциального противника под Новосибирском.