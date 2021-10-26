В КЧР с 1 ноября введут систему QR-кодов

Короткая ссылка
В Карачаево-Черкесии с 1 ноября кафе и кинотеатры будут работать только для жителей с QR-кодами или отрицательным результатом ПЦР-теста и справкой о медотводе от вакцинации.
В КЧР с 1 ноября введут систему QR-кодов
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

Об этом сообщил глава региона Рашид Темрезов на своей странице в Instagram.

«С 1 ноября 2021 года для посещения кинотеатров, организаций общепита или заселения в гостиницы потребуется предъявление документа, удостоверяющего личность, и одного из следующих документов: сертификата о прививке от COVID-19, сертификата о перенесённом заболевании COVID-19 из личного кабинета «Госуслуг», отрицательного ПЦР-теста при официальном медотводе от вакцинации», — написал Темрезов.

Ранее сообщалось, что в Карачаево-Черкесии возбудили дело о подделке сертификатов о вакцинации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить