В КЧР с 1 ноября введут систему QR-кодов
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- РИА Новости
Об этом сообщил глава региона Рашид Темрезов на своей странице в Instagram.
«С 1 ноября 2021 года для посещения кинотеатров, организаций общепита или заселения в гостиницы потребуется предъявление документа, удостоверяющего личность, и одного из следующих документов: сертификата о прививке от COVID-19, сертификата о перенесённом заболевании COVID-19 из личного кабинета «Госуслуг», отрицательного ПЦР-теста при официальном медотводе от вакцинации», — написал Темрезов.
Ранее сообщалось, что в Карачаево-Черкесии возбудили дело о подделке сертификатов о вакцинации.