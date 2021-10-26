В КЧР с 1 ноября введут систему QR-кодов

В Карачаево-Черкесии с 1 ноября кафе и кинотеатры будут работать только для жителей с QR-кодами или отрицательным результатом ПЦР-теста и справкой о медотводе от вакцинации.

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РИА Новости

Об этом сообщил глава региона Рашид Темрезов на своей странице в Instagram. «С 1 ноября 2021 года для посещения кинотеатров, организаций общепита или заселения в гостиницы потребуется предъявление документа, удостоверяющего личность, и одного из следующих документов: сертификата о прививке от COVID-19, сертификата о перенесённом заболевании COVID-19 из личного кабинета «Госуслуг», отрицательного ПЦР-теста при официальном медотводе от вакцинации», — написал Темрезов. Ранее сообщалось, что в Карачаево-Черкесии возбудили дело о подделке сертификатов о вакцинации.