В Карачаево-Черкесии возбудили дело о подделке сертификатов о вакцинации
- AP
Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на региональное МВД.
«Установлено, что подозреваемая за денежное вознаграждение в размере 6 тыс. рублей изготовила для двух жителей республики сертификаты профилактической прививки от коронавирусной инфекции без фактического прохождения процедуры вакцинирования», — заявили в ведомстве.
В отношении медика избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Следователи выясняют её причастность к похожим эпизодам.
Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что в Нижегородской области возбудили уголовное дело по факту подделки сертификатов о вакцинации от коронавируса.