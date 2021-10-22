В Карачаево-Черкесии возбудили дело о подделке сертификатов о вакцинации

В Карачаево-Черкесии возбудили уголовное дело в отношении медработника одной из районных поликлиник. Она подозревается в подделке сертификатов о вакцинации от COVID-19.

Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на региональное МВД.

«Установлено, что подозреваемая за денежное вознаграждение в размере 6 тыс. рублей изготовила для двух жителей республики сертификаты профилактической прививки от коронавирусной инфекции без фактического прохождения процедуры вакцинирования», — заявили в ведомстве.

В отношении медика избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Следователи выясняют её причастность к похожим эпизодам.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что в Нижегородской области возбудили уголовное дело по факту подделки сертификатов о вакцинации от коронавируса.