В Карачаево-Черкесии возбудили дело о подделке сертификатов о вакцинации

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В Карачаево-Черкесии возбудили уголовное дело в отношении медработника одной из районных поликлиник. Она подозревается в подделке сертификатов о вакцинации от COVID-19.
В Карачаево-Черкесии возбудили дело о подделке сертификатов о вакцинации
  • AP

Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на региональное МВД.

«Установлено, что подозреваемая за денежное вознаграждение в размере 6 тыс. рублей изготовила для двух жителей республики сертификаты профилактической прививки от коронавирусной инфекции без фактического прохождения процедуры вакцинирования», — заявили в ведомстве.

В отношении медика избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Следователи выясняют её причастность к похожим эпизодам.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что в Нижегородской области возбудили уголовное дело по факту подделки сертификатов о вакцинации от коронавируса.

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