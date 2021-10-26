В России учредили премию в сфере молодёжной политики

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Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь) впервые организует конкурс на премию «Время молодых».
В России учредили премию в сфере молодёжной политики
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Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на сайт ведомства.

Заявки принимают с 25 октября до 15 ноября.

Принять участие могут руководители и специалисты органов государственной власти регионов России в сфере молодёжной политики, молодёжные лидеры, школьники, педагоги-наставники, авторы инклюзивных общественных инициатив.

Также заявки принимают от креативных пространств, образовательных организаций и партнёров Росмолодёжи.

«Учреждая отдельную премию достижений в сфере молодёжной политики, мы делаем важный шаг в укреплении сферы как на региональном, так и на федеральном уровне», — заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

По её словам, «Время молодых» — один из инструментов, который откроет новые имена среди молодёжи и отметит роль каждого, кто вносит большой вклад в успехи молодых людей.

Церемония вручения премии пройдёт 14 декабря в Москве.

Ранее сообщалось, что Росмолодёжь планирует развивать движение волонтёров-психологов.

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