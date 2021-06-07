Росмолодёжь планирует развивать движение волонтёров-психологов

Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь) планирует заниматься развитием движения волонтёров-психологов, которых пока насчитывается около 7 тыс. Об этом заявила глава ведомства Ксения Разуваева.

«Это было одно из открытий пандемийного периода — когда по всей стране помогали волонтёры масштабной акции #МыВместе. Она объединила порядка 200 тыс. добровольцев», — отметила она в беседе с РИА Новости в рамках ПМЭФ.

Как пояснила Разуваева, одно из основных наследий проекта — сообщество волонтёров-психологов, с которыми фактически формируется полноценное движение.

Также в пандемию появился набор инструментов, позволяющих оказывать психологическую помощь, в том числе чат-бот.

«Там пользователю подбирают психолога и начинается общение. Очень многие люди после получения помощи звонили и писали повторно с благодарностями, очень много трогательных аудиосообщений отправили. Это очень приятно, и это свидетельствовало о том, что инструмент оказался рабочим. Вот в этом направлении будем двигаться», — добавила Разуваева.

Ранее портал «Юга.ру» сообщил, что власти Адыгеи поблагодарили волонтёров, помогавших во время пандемии.