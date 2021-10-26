Международный муниципальный форум стран БРИКС состоится в онлайн-формате

Организаторы Международного муниципального форума стран БРИКС решили провести его в онлайн-формате из-за ситуации с COVID-19.

Об этом сообщает ОТР.

Как заявил председатель оргкомитета Михаил Черепанов, принята во внимание текущая ситуация с пандемией в России и мире, а также позиция Роспотребнадзора и правительства Санкт-Петербурга «о целесообразности перехода в онлайн».

«Решили провести в режиме видеоконференции. Тяжело далось это решение, так как уже было подтверждено очное присутствие более 300 иностранных гостей и проведена огромная работа по подготовке мероприятия. Однако наш приоритет — здоровье участников и гостей форума», — подчеркнул Черепанов.

Принять участие в работе форума планируют более 3 тыс. представителей 67 стран и более 60 российских регионов.

Ранее сообщалось, что в Петербурге началась подготовка к Международному арктическому форуму.