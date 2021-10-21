В Петербурге началась подготовка к Международному арктическому форуму

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Вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Княгинин провёл первое заседание рабочей группы в рамках подготовки к Международному арктическому форуму «Арктика — территория диалога».
В Петербурге началась подготовка к Международному арктическому форуму
  • Pixabay

Об этом сообщает «Петербургский дневник».

Форум намечен на 11—13 апреля 2022 года, он пройдёт, скорее всего, в очно-заочном формате.

Председатель Комитета Санкт-Петербурга по делам Арктики Герман Широков представил проект плана мероприятий. По итогам заседания Владимир Княгинин дал поручение рассмотреть проект и внести правки до конца месяца, чтобы согласовать комплекс противоэпидемических мер и проинформировать российских и зарубежных участников форума.

Ранее телеканал «360» сообщал о прошедшем в Московской области в октябре Российском экологическом форуме.

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