В Петербурге началась подготовка к Международному арктическому форуму
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Об этом сообщает «Петербургский дневник».
Форум намечен на 11—13 апреля 2022 года, он пройдёт, скорее всего, в очно-заочном формате.
Председатель Комитета Санкт-Петербурга по делам Арктики Герман Широков представил проект плана мероприятий. По итогам заседания Владимир Княгинин дал поручение рассмотреть проект и внести правки до конца месяца, чтобы согласовать комплекс противоэпидемических мер и проинформировать российских и зарубежных участников форума.
Ранее телеканал «360» сообщал о прошедшем в Московской области в октябре Российском экологическом форуме.