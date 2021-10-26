СК изучит данные о демонтаже копии ордена Отечественной войны во Львове

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил изучить информацию о демонтаже копии ордена Отечественной войны на мемориале «Марсово поле» во Львове.

«Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил управлению правового обеспечения и международного сотрудничества СК России во взаимодействии с МИД России изучить ситуацию и по итогам представить доклад», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы СК России.

В СК отметили важность реагирования на «подобные факты пренебрежения общей памятью и историей борьбы советского народа с фашизмом».

Ранее сообщалось, что МИД России ждёт реакции Латвии на осквернение исторического памятника.