СК изучит данные о демонтаже копии ордена Отечественной войны во Львове

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил изучить информацию о демонтаже копии ордена Отечественной войны на мемориале «Марсово поле» во Львове.
СК изучит данные о демонтаже копии ордена Отечественной войны во Львове
  • РИА Новости

«Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил управлению правового обеспечения и международного сотрудничества СК России во взаимодействии с МИД России изучить ситуацию и по итогам представить доклад», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы СК России.

В СК отметили важность реагирования на «подобные факты пренебрежения общей памятью и историей борьбы советского народа с фашизмом».

Ранее сообщалось, что МИД России ждёт реакции Латвии на осквернение исторического памятника.

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