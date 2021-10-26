В Перми оштрафовали магазин, в котором купил оружие напавший на ПГНИУ

Мировой суд Дзержинского района Перми оштрафовал местный магазин «Оружейник», в котором купил оружие студент, устроивший стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ). Об этом информирует РИА Новости.

Магазину назначили штраф в размере 20 тыс. рублей в рамках ч. 1 статьи 11.7 «Неисполнение решения антитеррористической комиссии в Пермском крае».

По данным агентства, в самом магазине отказались комментировать постановление.

В соцсетях сообщалось, что после стрельбы в Казани в Пермском крае комиссия обязала продавцов сообщать в правоохранительные органы обо всех покупателях в возрасте до 24 лет, приобретающих боеприпасы.

Утром 20 сентября студент открыл стрельбу из охотничьего гладкоствольного ружья в здании пермского вуза.

В результате ЧП погибли шесть человек, десятки пострадали. При задержании стрелявший оказал сопротивление и был ранен.