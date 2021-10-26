В Хакасии жителям временно запретят покидать дома в ночное время

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В Хакасии на период нерабочих дней — с 28 октября по 7 ноября — из-за ситуации с коронавирусом жителям запретят покидать дома с 22:00 до 06:00 за исключением некоторых случаев.
В Хакасии жителям временно запретят покидать дома в ночное время
  • РИА Новости

Об этом сообщил глава республики Валентин Коновалов во «ВКонтакте».

«Для всех жителей республики на указанный период вводится требование не покидать места проживания (пребывания) ежедневно с 22:00 до 06:00 следующего дня», — заявил он.

Исключения будут сделаны для сотрудников предприятий, осуществляющих беспрерывную работу. 

Как уточняет ТАСС, также можно будет покидать дома для покупки продуктов, выгула домашних животных и обращения за медицинской помощью.

В Абакане, Саяногорске и Черногорске с 28 октября по 7 ноября будет приостановлена работа общественного транспорта.

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