В Хакасии жителям временно запретят покидать дома в ночное время
- РИА Новости
Об этом сообщил глава республики Валентин Коновалов во «ВКонтакте».
«Для всех жителей республики на указанный период вводится требование не покидать места проживания (пребывания) ежедневно с 22:00 до 06:00 следующего дня», — заявил он.
Исключения будут сделаны для сотрудников предприятий, осуществляющих беспрерывную работу.
Как уточняет ТАСС, также можно будет покидать дома для покупки продуктов, выгула домашних животных и обращения за медицинской помощью.
В Абакане, Саяногорске и Черногорске с 28 октября по 7 ноября будет приостановлена работа общественного транспорта.