В Хакасии жителям временно запретят покидать дома в ночное время

В Хакасии на период нерабочих дней — с 28 октября по 7 ноября — из-за ситуации с коронавирусом жителям запретят покидать дома с 22:00 до 06:00 за исключением некоторых случаев.

Об этом сообщил глава республики Валентин Коновалов во «ВКонтакте».

«Для всех жителей республики на указанный период вводится требование не покидать места проживания (пребывания) ежедневно с 22:00 до 06:00 следующего дня», — заявил он.

Исключения будут сделаны для сотрудников предприятий, осуществляющих беспрерывную работу.

Как уточняет ТАСС, также можно будет покидать дома для покупки продуктов, выгула домашних животных и обращения за медицинской помощью.

В Абакане, Саяногорске и Черногорске с 28 октября по 7 ноября будет приостановлена работа общественного транспорта.