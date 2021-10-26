Власти Хакасии приостановят работу общественного транспорта в трёх городах региона

Глава Хакасии Валентин Коновалов заявил, что в Абакане, Саяногорске и Черногорске с 28 октября по 7 ноября приостанавливается работа общественного транспорта.

«Принято решение внести изменения в постановление правительства республики №102, данные изменения будут действовать с 28 октября по 7 ноября... Приостанавливается работа городского общественного транспорта в Абакане, Саяногорске, Черногорске. Водители служб такси могут работать при наличии сертификата о вакцинации и перенесённом заболевании», — цитирует его ТАСС.

Он добавил, что по всей республике перестанут работать предприятия торговли, за исключением реализующих товары первой необходимости.

«Будет полностью ограничена работа торговли, общепита, сферы услуг, за исключением аптек, предприятий торговли, реализующих товары первой необходимости, а также осуществляющих дистанционную доставку», — заключил Коновалов.

Ранее власти Тувы в связи с напряжённой ситуацией с COVID-19 приняли решение приостановить работу общественного транспорта в столице региона Кызыле.

В сентябре Николай Крючков, иммунолог, доктор медицинских наук, в беседе с ФАН дал рекомендации по прививкам от гриппа и коронавируса.