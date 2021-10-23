Власти Тувы ужесточили антикоронавирусные ограничения

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Власти Тувы в связи с напряжённой ситуацией с COVID-19 в регионе ужесточили карантинные ограничения.
Власти Тувы ужесточили антикоронавирусные ограничения
  • РИА Новости

Отмечается, что с 30 октября по 7 ноября в регионе ограничивается работа предприятий сферы обслуживания, торговли, общепита и ряда других организаций.

«Приостановить с 30 октября по 7 ноября 2021 года: деятельность торговых центров, торговых комплексов, а также торгово-развлекательных центров, включая работу в них системообразующих организаций», — цитирует указ главы региона РИА Новости.

Также будет приостановлена деятельность предприятий общепита, непродовольственной торговли, культуры, спорта, сферы услуг, прекратится предоставление государственных и муниципальных услуг и работа общественного транспорта в столице региона Кызыле.

Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что в регионе вводят новые меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

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