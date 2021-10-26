Российские военные спасли от пиратов 20 украинских моряков вблизи Африки
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- РИА Новости
По словам командира, перед высадкой штурмовой группы морпехов на панамский контейнеровоз была установлена связь с их судоходной компанией, которая подтвердила, что экипаж судна находится в цитадели.
«Уточнили обстановку, что в команде судна были 22 человека: один россиянин (гражданин РФ), один румын (Румыния) и 20 украинцев. Все находились живые и здоровые, укрыты в этом помещении», — цитирует РИА Новости Варика.
Он уточнил, что штурмовая группа опустилась в нижнее помещение в кормовой части корабля, где и обнаружила экипаж.
Ранее моряки российского Северного флота спасли грузовое судно под флагом Панамы от пиратов в Гвинейском заливе.