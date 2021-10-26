Российские военные спасли от пиратов 20 украинских моряков вблизи Африки

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Российские военные спасли от пиратов на панамском контейнеровозе Lucia 20 украинских моряков, россиянина и румына. Об этом сообщил командир отряда боевых кораблей Северного флота капитан 1-го ранга Станислав Варик.
Российские военные спасли от пиратов 20 украинских моряков вблизи Африки
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

По словам командира, перед высадкой штурмовой группы морпехов на панамский контейнеровоз была установлена связь с их судоходной компанией, которая подтвердила, что экипаж судна находится в цитадели.

«Уточнили обстановку, что в команде судна были 22 человека: один россиянин (гражданин РФ), один румын (Румыния) и 20 украинцев. Все находились живые и здоровые, укрыты в этом помещении», — цитирует РИА Новости Варика.

Он уточнил, что штурмовая группа опустилась в нижнее помещение в кормовой части корабля, где и обнаружила экипаж.

Ранее моряки российского Северного флота спасли грузовое судно под флагом Панамы от пиратов в Гвинейском заливе.

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