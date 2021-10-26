В Москве отметили рост спроса на ряд товаров в преддверии нерабочих дней

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В Москве отметили рост спроса на продовольственные и непродовольственные товары в преддверии нерабочих дней.
В Москве отметили рост спроса на ряд товаров в преддверии нерабочих дней
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Об этом сообщает НСН.

По оперативным данным контрольно-кассовой техники, в непродовольственной рознице обороты 23 и 24 октября выросли на 3% по сравнению с предыдущим уикендом и достигли 9,6 млрд рублей.

«Известие о скором закрытии большинства непродуктовых торговых отраслей города стало стимулом для москвичей делать покупки, которые они планировали на ближайшее время, но по разным причинам откладывали или же собирались приобрести именно в те 11 дней, когда магазины не будут работать», — заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, существенное увеличение торгового оборота показали в минувшие выходные магазины одежды. Если в предыдущие выходные, 16 и 17 октября, их среднесуточный оборот составлял 1,36 млрд рублей, то 23 и 24 октября показатель вырос на 14% и достиг 1,56 млрд рублей.

Из данных Аналитического центра Москвы следует, что магазины, реализующие косметику, нарастили обороты на 13%, передаёт сайт «Аргументы и Факты».

Ранее сообщалось, что жители России рассказали о своих планах на нерабочие дни.

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