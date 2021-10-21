Россияне рассказали о планах на нерабочие дни

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Жители России рассказали о своих планах на нерабочие дни.
Россияне рассказали о планах на нерабочие дни
  • Reuters

Опрос проводил сайт kp.ru.

По словам 48,2% респондентов, они намерены изолироваться дома или на даче на весь период. Ещё 36,7% участников исследования планируют гулять на свежем воздухе и отказаться от посещения общественных мест и развлекательных мероприятий.

Как утверждают 6% опрошенных, они собираются в отпуск. 5% россиян планируют посетить родственников, повидаться с друзьями.

Оставшиеся 4,1% хотят отдыхать в городе, ходить в кафе, кино и магазины.

В опросе участвовали 5 тыс. человек.

В Москве дни с 28 октября по 7 ноября объявлены нерабочими.

Запрещается проведение массовых мероприятий, приостанавливается работа предприятий и организаций сферы торговли, услуг, общественного питания, спорта, культуры, отдыха и развлечений.

Кроме того, объявляются каникулы в школах и детских садах.

Ранее врач общей практики Ирина Добрецова в беседе с Newinform призвала инфицированных коронавирусом не заниматься самолечением, так как это может привести к печальным последствиям для организма.

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