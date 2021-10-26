В Минэнерго Подмосковья назвали предварительную причину хлопка газа в Видном

Хлопок газа в подмосковном Видном, вероятно, произошёл из-за неправильной эксплуатации бытового газа. Об этом заявил глава Минэнерго Московской области Александр Самарин.

«Причины происшествия уточняются, наиболее вероятная — неправильная эксплуатация бытового газа. Ситуация находится на контроле Министерства энергетики Московской области», — приводит его слова РИА Новости.

Самарин отметил, что, по данным аварийной бригады, внутренний газопровод не получил повреждений, утечек газа не зафиксировано.

За техобслуживание газового оборудования в доме и квартире отвечает компания ООО «Промгазэнергосервис».

Прокуратура начала проверку по факту случившегося.

Информация о пострадавших уточняется.