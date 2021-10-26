В Минэнерго Подмосковья назвали предварительную причину хлопка газа в Видном

Короткая ссылка
Хлопок газа в подмосковном Видном, вероятно, произошёл из-за неправильной эксплуатации бытового газа. Об этом заявил глава Минэнерго Московской области Александр Самарин.
В Минэнерго Подмосковья назвали предварительную причину хлопка газа в Видном
  • РИА Новости

«Причины происшествия уточняются, наиболее вероятная — неправильная эксплуатация бытового газа. Ситуация находится на контроле Министерства энергетики Московской области», — приводит его слова РИА Новости.

Самарин отметил, что, по данным аварийной бригады, внутренний газопровод не получил повреждений, утечек газа не зафиксировано.

За техобслуживание газового оборудования в доме и квартире отвечает компания ООО «Промгазэнергосервис».

Прокуратура начала проверку по факту случившегося. 

Информация о пострадавших уточняется.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить