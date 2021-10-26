В Минэнерго Подмосковья назвали предварительную причину хлопка газа в Видном
- РИА Новости
«Причины происшествия уточняются, наиболее вероятная — неправильная эксплуатация бытового газа. Ситуация находится на контроле Министерства энергетики Московской области», — приводит его слова РИА Новости.
Самарин отметил, что, по данным аварийной бригады, внутренний газопровод не получил повреждений, утечек газа не зафиксировано.
За техобслуживание газового оборудования в доме и квартире отвечает компания ООО «Промгазэнергосервис».
Прокуратура начала проверку по факту случившегося.
Информация о пострадавших уточняется.