Прокуратура проводит проверку по факту хлопка газа в пятиэтажном доме в Видном

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В Московской области прокуратура начала проверку после хлопка газа в многоквартирном жилом доме в Видном. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Прокуратура проводит проверку по факту хлопка газа в пятиэтажном доме в Видном
  • © ГУ МЧС России по Московской области

«Прокуратура организовала проверку в связи с произошедшим хлопком газа в многоквартирном жилом доме в Видном», — говорится в сообщении.

Как отмечается, в ходе проверки будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц, в том числе на предмет соблюдения законодательства в сфере обеспечения безопасности газового оборудования.

Информация о пострадавших уточняется.

25 октября в Набережных Челнах в Татарстане произошёл хлопок газа в жилом доме.

Двое пострадавших при взрыве в жилом доме в Набережных Челнах находятся в тяжёлом состоянии.

Ранее сообщалось, что число пострадавших при взрыве в жилом доме в Набережных Челнах увеличилось до пяти. Позднее одна из пострадавших скончалась в больнице.

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