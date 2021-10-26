Прокуратура проводит проверку по факту хлопка газа в пятиэтажном доме в Видном
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«Прокуратура организовала проверку в связи с произошедшим хлопком газа в многоквартирном жилом доме в Видном», — говорится в сообщении.
Как отмечается, в ходе проверки будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц, в том числе на предмет соблюдения законодательства в сфере обеспечения безопасности газового оборудования.
Информация о пострадавших уточняется.
25 октября в Набережных Челнах в Татарстане произошёл хлопок газа в жилом доме.
Двое пострадавших при взрыве в жилом доме в Набережных Челнах находятся в тяжёлом состоянии.
Ранее сообщалось, что число пострадавших при взрыве в жилом доме в Набережных Челнах увеличилось до пяти. Позднее одна из пострадавших скончалась в больнице.