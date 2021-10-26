В Москве сообщили о закрытии участка БКЛ метро в связи с проведением работ

Участок Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена от «Хорошёвской» до «Мнёвников» будет закрыт с 29 по 31 октября в связи с проведением работ по присоединению новых станций к сети метро, сообщили в столичном Дептрансе.

Об этом пишет сайт «Москва 24».

«Специалисты подключат системы автоматики и телемеханики движения поездов, проверят работоспособность и надёжность всех инженерных систем», — говорится в сообщении.

В департаменте уточнили, что работы запланированы на нерабочие дни, чтобы связанные с ними ограничения не доставляли лишних неудобств пассажирам.

Ранее ФАН сообщало, что в Москве строительство БКЛ метро планируют завершить к 2024 году.