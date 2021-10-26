В Москве сообщили о закрытии участка БКЛ метро в связи с проведением работ
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Об этом пишет сайт «Москва 24».
«Специалисты подключат системы автоматики и телемеханики движения поездов, проверят работоспособность и надёжность всех инженерных систем», — говорится в сообщении.
В департаменте уточнили, что работы запланированы на нерабочие дни, чтобы связанные с ними ограничения не доставляли лишних неудобств пассажирам.
Ранее ФАН сообщало, что в Москве строительство БКЛ метро планируют завершить к 2024 году.