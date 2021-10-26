В Адыгее ужесточат правила заселения в гостиницы

С 28 октября в Адыгее заселиться в гостиницы станет возможно лишь при предъявлении отрицательного ПЦР-теста либо QR-кода, подтверждающего прохождение вакцинации от COVID-19.

Об этом сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на главу Адыгеи Мурата Кумпилова.

С 28 октября в Адыгее будут проверять наличие отрицательного ПЦР-теста у гостей отелей и баз отдыха.

Без QR-кода о вакцинации или справки о перенесённом заболевании заселение станет невозможным.

Также в регионе ужесточат контроль за ношением масок в транспорте и магазинах, а также за режимом самоизоляции для неработающих и невакцинированных граждан старше 60 лет.

Как ранее сообщало URA.RU, в Свердловской области инициировали ужесточение антиковидных мер на период нерабочих дней.