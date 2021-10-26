Подмосковные МФЦ будут закрыты в нерабочие дни
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Об этом сообщает телеканал «360».
«Большинство региональных и муниципальных услуг жители смогут оформить онлайн», — уточнил глава Мингосуправления Московской области Максим Рымар.
Отмечается, что в 55 офисах смогут оказать лишь услугу государственной регистрации смерти.
Возникшие вопросы по получению иных услуг жители региона смогут задать специалистам горячей линии по номеру 122.
Как ранее передавало URA.RU, в Свердловской области инициировали ужесточение антикоронавирусных мер на период нерабочих дней.