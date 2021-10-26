Подмосковные МФЦ будут закрыты в нерабочие дни

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Многофункциональные центры (МФЦ) Подмосковья закроют для посещения с 28 октября по 7 ноября в связи с эпидемиологической обстановкой.
Подмосковные МФЦ будут закрыты в нерабочие дни
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Об этом сообщает телеканал «360».

«Большинство региональных и муниципальных услуг жители смогут оформить онлайн», — уточнил глава Мингосуправления Московской области Максим Рымар.

Отмечается, что в 55 офисах смогут оказать лишь услугу государственной регистрации смерти.

Возникшие вопросы по получению иных услуг жители региона смогут задать специалистам горячей линии по номеру 122.

Как ранее передавало URA.RU, в Свердловской области инициировали ужесточение антикоронавирусных мер на период нерабочих дней.

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