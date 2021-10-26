Подмосковные МФЦ будут закрыты в нерабочие дни

Многофункциональные центры (МФЦ) Подмосковья закроют для посещения с 28 октября по 7 ноября в связи с эпидемиологической обстановкой.

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