Госдума ратифицировала соглашение стран СНГ об обмене персональными данными

Короткая ссылка
В Госдуме ратифицировали внесённое президентом России Владимиром Путиным соглашение стран СНГ о взаимной помощи в вопросах обмена персональными данными.
Госдума ратифицировала соглашение стран СНГ об обмене персональными данными
  • © Алексей Майшев
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

Соответствующее соглашение было подписано в Москве в декабре 2020 года.

Предмет запроса об оказании правовой помощи заключался в данных о наличии или отсутствии гражданства, документах, которые разрешают гражданину пребывать на территории стран СНГ на постоянной или временной основе, постановке на миграционный учёт или прописке.

Кроме того, предполагается обмениваться информацией об обязательствах граждан имущественного характера, о привлечении их к ответственности и по ряду других вопросов.

Глава представительства компании Avast в России и СНГ Алексей Фёдоров ранее рассказал, как пользовательские данные могут попасть к третьим лицам.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить