Госдума ратифицировала соглашение стран СНГ об обмене персональными данными

В Госдуме ратифицировали внесённое президентом России Владимиром Путиным соглашение стран СНГ о взаимной помощи в вопросах обмена персональными данными.

Об этом сообщает РИА Новости.

Соответствующее соглашение было подписано в Москве в декабре 2020 года.

Предмет запроса об оказании правовой помощи заключался в данных о наличии или отсутствии гражданства, документах, которые разрешают гражданину пребывать на территории стран СНГ на постоянной или временной основе, постановке на миграционный учёт или прописке.

Кроме того, предполагается обмениваться информацией об обязательствах граждан имущественного характера, о привлечении их к ответственности и по ряду других вопросов.

Глава представительства компании Avast в России и СНГ Алексей Фёдоров ранее рассказал, как пользовательские данные могут попасть к третьим лицам.