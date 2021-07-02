Эксперт рассказал, как пользовательские данные могут попасть к третьим лицам

Глава представительства компании Avast в России и СНГ Алексей Фёдоров рассказал, как пользовательские данные могут попасть к третьим лицам.

«Cookie («куки») — это файлы, которые размещаются на вашем компьютере через браузер, когда вы посещаете сайты. Есть два основных типа: сеансовый и постоянный. Сессионные «куки» позволяют нам переходить с одной страницы сайта на другую без необходимости постоянно повторно входить в систему для каждой страницы», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, постоянные «куки» остаются на компьютере. В основном их используют маркетологи для отслеживания истории просмотров.

Как отметил эксперт, в некоторых случаях это может быть навязчивым, а в других даже радовать, поскольку реклама будет актуальной.

Ещё одна возможность сбора и отслеживания личных данных — вредоносные или сомнительные приложения, рассказал Фёдоров. Пользователь устанавливает их сам, но зачастую не знает скрытой вредоносной функциональности.

«Когда вы заходите на сайт, сервер сайта может передать фрагмент кода javascript в браузер, который запускается браузером локально. Код javascript может собирать свойства браузера и операционной системы: список установленных расширений, тип и имя браузера, часовой пояс, разрешение экрана, наличие рекламного блока, список доступных шрифтов, компьютерное оборудование и многое другое», — рассказал эксперт.

Он добавил, что JavaScript создаёт «хэш» собранной информации и отправляет её обратно на сервер сайта.

Руководитель направления «Кибербезопасность для населения» компании «Ростелеком-Солар» Олег Седов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с безопасностью персональных данных в России.