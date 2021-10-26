Два бомбардировщика Ту-22М3 совершили плановый полёт над Чёрным морем
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«Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолётов Су-27 объединения ВВС и ПВО Южного военного округа», — цитирует РИА Новости сообщение оборонного ведомства.
Продолжительность полёта составила около пяти часов.
В министерстве отметили, что всё полёты выполняются в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
В августе четыре Ту-22М3 Воздушно-космических сил России нанесли групповые бомбовые удары по условным замаскированным лагерям боевиков на военном полигоне в Узбекистане.