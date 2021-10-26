Песков прокомментировал мнение парламента Татарстана по наименованию главы региона

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что мнение парламента Татарстана касательно законопроекта о наименовании глав субъектов является одним из многих, оно будет учитываться при продолжении работы над проектом.
Песков прокомментировал мнение парламента Татарстана по наименованию главы региона
  • © Пресс-служба Президента РФ

Он отметил, что в рамках работы по законопроекту к мнению каждого из российских субъектов относятся с уважением.

«Но это одно из мнений, которое, безусловно, будет учитываться при продолжении работы над этим законопроектом», — заявил Песков.

При этом представитель Кремля добавил, что в данном случае «речь не идёт о фиксации какого-то положения де-юре, это именно мнение».

Он назвал примечательным, что разные мнения высказываются в ходе рабочего процесса.

«Они все будут учитываться», — сказал Песков.

Ранее депутаты Государственного совета Татарстана в ходе заседания проголосовали против проекта федерального закона, который предусматривает в том числе переименование должностей руководителей всех субъектов России в глав регионов.

В конце сентября в Госдуму был внесён проект закона «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации».

Документ предусматривает, что должность высшего должностного лица региона будет называться «глава субъекта Российской Федерации». Также он снимает запрет для глав субъектов избираться более двух сроков подряд.

Подробнее — в материале RT.

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