В Татарстане не поддержали проект о переименовании должности президента республики

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Члены Государственного совета Татарстана в ходе заседания проголосовали против проекта федерального закона, который предусматривает в том числе переименование должностей руководителей всех субъектов России в глав регионов.
В Татарстане не поддержали проект о переименовании должности президента республики
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости.

Как заявил глава комитета Госсовета республики по госстроительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин, в представленной редакции законопроект «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» «отходит от установления общих принципов основ правового регулирования деятельности органов государственной власти» российских регионов.

Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин, в свою очередь, отметил, что депутаты вернутся к этому законопроекту после принятия в первом чтении и будут «готовить, как всегда, предложения» к нему.

«Сегодня (предлагается) ограничиться вот такой информацией профильного комитета и принять подготовленный проект постановления», — сказал он.

В конце сентября в Госдуму был внесён проект закона «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации».

Документ предусматривает, что должность высшего должностного лица региона будет называться «глава субъекта Российской Федерации», а также он снимает запрет для глав субъектов избираться более двух сроков подряд.

Подробнее — в материале RT.

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