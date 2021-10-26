Фрегат ЧФ провёл совместные стрельбы с береговыми ракетными комплексами

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Экипаж фрегата «Адмирал Григорович» Черноморского флота (ЧФ) провёл совместные ракетные стрельбы с расчётами боевых противокорабельных комплексов (БПРК) «Бал» и «Утёс» в акватории Чёрного моря.
Фрегат ЧФ провёл совместные стрельбы с береговыми ракетными комплексами
  • © Василий Батанов
  • РИА Новости

Об этом пишет «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ЧФ.

«В ходе учения после запуска ракеты-мишени «Прогресс» из пусковых установок комплекса «Утёс» боевой расчёт противовоздушной обороны фрегата «Адмирал Григорович» обнаружил и взял на сопровождение воздушную цель. В результате применения зенитного ракетного комплекса «Штиль» воздушная цель была успешно поражена на дистанции более 40 км», — говорится в сообщении.

Как ранее передавало ФАН, боевые пловцы отряда специального назначения Северного флота России по борьбе с подводными диверсионными силами провели учения с арктической экспедиционной группировкой.

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