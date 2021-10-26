В Тюменской области предприятия и организации временно приостановят работу

В Тюменской области предприятия и организации приостановят деятельность в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября на фоне сложной ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией.

Как заявил губернатор области Александр Моор, на этот период «приостановлена деятельность всех предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей», при этом исключение составят те, кто занят на производстве непрерывного цикла. Моор уточнил, что речь идёт в том числе о предприятиях энергетики, тепло- и водоснабжения, коммунального хозяйства, службы и организации связи.

При этом общепит продолжит работу в формате доставки, а также навынос. В нерабочие дни будут открыты аптеки и продуктовые магазины.

Ранее сообщалось, что в Ханты-Мансийском автономном округе будет введена самоизоляция для жителей старше 60 лет, а также для граждан с хроническими заболеваниями.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.