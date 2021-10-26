В Тюменской области предприятия и организации временно приостановят работу

Короткая ссылка
В Тюменской области предприятия и организации приостановят деятельность в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября на фоне сложной ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией.
В Тюменской области предприятия и организации временно приостановят работу
  • © Павел Лисицын
  • РИА Новости

Как заявил губернатор области Александр Моор, на этот период «приостановлена деятельность всех предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей», при этом исключение составят те, кто занят на производстве непрерывного цикла. Моор уточнил, что речь идёт в том числе о предприятиях энергетики, тепло- и водоснабжения, коммунального хозяйства, службы и организации связи.

При этом общепит продолжит работу в формате доставки, а также навынос. В нерабочие дни будут открыты аптеки и продуктовые магазины.

Ранее сообщалось, что в Ханты-Мансийском автономном округе будет введена самоизоляция для жителей старше 60 лет, а также для граждан с хроническими заболеваниями.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить