В Тюменской области предприятия и организации временно приостановят работу
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- РИА Новости
Как заявил губернатор области Александр Моор, на этот период «приостановлена деятельность всех предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей», при этом исключение составят те, кто занят на производстве непрерывного цикла. Моор уточнил, что речь идёт в том числе о предприятиях энергетики, тепло- и водоснабжения, коммунального хозяйства, службы и организации связи.
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