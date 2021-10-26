Путин подписал закон о федеральном бюджете за 2020 год

Президент России Владимир Путин подписал закон об исполнении федерального бюджета за 2020 год.

«Утвердить отчёт об исполнении федерального бюджета за 2020 год по доходам в сумме 18 719 089 93,2 тыс. рублей, по расходам в сумме 22 821 554 464,1 тыс. рублей», — говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Ранее Путин заявил о планах правительства направить на соцподдержку граждан в течение трёх последующих лет 41,5 трлн рублей.

По его словам, на развитие экономики и помощь регионам планируется выделить 15,1 трлн рублей, а на здравоохранение — 10,9 трлн.