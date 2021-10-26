Глава администрации Феодосии подал в отставку
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Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов в своём Telegram-канале.
«Провёл встречу с главой администрации города Феодосии Сергеем Николаевичем Бовтуненко, по итогам которой Сергей Николаевич написал заявление об увольнении по собственному желанию», — заявил Аксёнов.
Временно исполняющим обязанности главы администрации Феодосии будет первый замглавы администрации.
Ранее сообщалось, что глава администрации Пензы Андрей Лузгин подал заявление об отставке.