Глава администрации Феодосии подал в отставку

Глава администрации крымского города Феодосия Сергей Бовтуненко написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов в своём Telegram-канале.

«Провёл встречу с главой администрации города Феодосии Сергеем Николаевичем Бовтуненко, по итогам которой Сергей Николаевич написал заявление об увольнении по собственному желанию», — заявил Аксёнов.

Временно исполняющим обязанности главы администрации Феодосии будет первый замглавы администрации.

Ранее сообщалось, что глава администрации Пензы Андрей Лузгин подал заявление об отставке.