Полпред Якушев поручил пресечь фальсификацию QR-кодов на Урале

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Полпред президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев потребовал от правоохранителей следить за тем, чтобы в регионе не было случаев фальсификации QR-кодов.
Полпред Якушев поручил пресечь фальсификацию QR-кодов на Урале
  • © Павел Лисицын
  • РИА Новости

Об этом пишет URA.RU со ссылкой на пресс-службу уральского полпредства.

«Организации и учреждения постепенно вводят систему QR-кодов. При этом нельзя допустить получения QR-кодов в обход всех необходимых процедур. Правоохранительные органы должны пресечь все способы таких фальсификаций», — отметил Якушев.

Также полпред подчеркнул, что необходимо обеспечить контроль в местах массового скопления людей. Особое внимание стоит обратить и на ход вакцинации в регионах УрФО.

Ранее иммунолог доктор медицинских наук Николай Крючков в беседе с ФАН дал рекомендации по прививкам от гриппа и коронавируса.

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