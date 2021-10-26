Полпред Якушев поручил пресечь фальсификацию QR-кодов на Урале

Полпред президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев потребовал от правоохранителей следить за тем, чтобы в регионе не было случаев фальсификации QR-кодов.

Об этом пишет URA.RU со ссылкой на пресс-службу уральского полпредства.

«Организации и учреждения постепенно вводят систему QR-кодов. При этом нельзя допустить получения QR-кодов в обход всех необходимых процедур. Правоохранительные органы должны пресечь все способы таких фальсификаций», — отметил Якушев.

Также полпред подчеркнул, что необходимо обеспечить контроль в местах массового скопления людей. Особое внимание стоит обратить и на ход вакцинации в регионах УрФО.

Ранее иммунолог доктор медицинских наук Николай Крючков в беседе с ФАН дал рекомендации по прививкам от гриппа и коронавируса.