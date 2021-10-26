Полпред Якушев поручил пресечь фальсификацию QR-кодов на Урале
- © Павел Лисицын
- РИА Новости
Об этом пишет URA.RU со ссылкой на пресс-службу уральского полпредства.
«Организации и учреждения постепенно вводят систему QR-кодов. При этом нельзя допустить получения QR-кодов в обход всех необходимых процедур. Правоохранительные органы должны пресечь все способы таких фальсификаций», — отметил Якушев.
Также полпред подчеркнул, что необходимо обеспечить контроль в местах массового скопления людей. Особое внимание стоит обратить и на ход вакцинации в регионах УрФО.
Ранее иммунолог доктор медицинских наук Николай Крючков в беседе с ФАН дал рекомендации по прививкам от гриппа и коронавируса.