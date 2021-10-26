Из реестра российского ПО могут удалить более 100 правообладателей

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В Минцифры России обнаружили в реестре российского программного обеспечения (ПО) 900 продуктов с устаревшими данными в описании.
Из реестра российского ПО могут удалить более 100 правообладателей
  • Pixabay

Как пишет РБК, более 650 правообладателей направили в ведомство актуальные сведения, а данные о ещё 104 отсутствуют в Едином госреестре юрлиц. В связи с этим они могут быть исключены из реестра российского ПО.

«По итогам аудита реестра Минцифры будет инициировать исключение продуктов с неактуальными сведениями или не соответствующих требованиям»,— цитирует издание замглавы Минцифры Максима Паршина.

В прошлом году представители организации «Цифровые платформы» предложили создать маркетплейс программного обеспечения для госорганов и госкомпаний.

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