Биолог Баранова рассказала о возможных последствиях прививки при высоком титре антител

Главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова высказалась о вакцинации от коронавируса при высоком титре антител.

По её мнению, прививка от коронавируса при очень высоком титре антител может негативно повлиять на способность организма сопротивляться COVID-19.

«Я считаю, что перед ревакцинацией надо делать тест на антитела, если они высокие, давать медотвод», — сказала РИА Новости Баранова.

Ранее президент Российского научного общества иммунологов академик Валерий Черешнев рассказал об оптимальных сроках ревакцинации от COVID-19. По его мнению, повторная вакцинация через три, шесть, девять месяцев — это тот период, когда эффект от ревакцинации усиливается.