«Коммерсантъ»: Минцифры планирует создать суперприложение для чиновников

Минцифры планирует создать суперприложение для чиновников, пишет «Коммерсантъ».

Как уточняет издание, уже объявлен тендер на 487,7 млн руб. на разработку новых автоматизированных рабочих мест (АРМ).

В состав комплекса войдут мессенджер, средства для видео-конференц-связи, почта, облачное хранилище и другие инструменты, необходимые в работе госслужащих.

Отмечается, что тендер продлится до 8 ноября.

В Минцифры изданию сообщили, что запустить первый рабочий прототип суперприложения госслужащего планируется до конца 2022 года.

Ранее сообщалось, что запуск электронного российского паспорта планируется осуществить в трёх российских регионах до конца 2022 года.

Глава Минцифры Максут Шадаев отметил, что документ будет представлен в виде смарт-карты и приложения с QR-кодом.