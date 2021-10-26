«Коммерсантъ»: Минцифры планирует создать суперприложение для чиновников

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Минцифры планирует создать суперприложение для чиновников, пишет «Коммерсантъ».
«Коммерсантъ»: Минцифры планирует создать суперприложение для чиновников
  • РИА Новости

Как уточняет издание, уже объявлен тендер на 487,7 млн руб. на разработку новых автоматизированных рабочих мест (АРМ).

В состав комплекса войдут мессенджер, средства для видео-конференц-связи, почта, облачное хранилище и другие инструменты, необходимые в работе госслужащих.

Отмечается, что тендер продлится до 8 ноября.

В Минцифры изданию сообщили, что запустить первый рабочий прототип суперприложения госслужащего планируется до конца 2022 года.

Ранее сообщалось, что запуск электронного российского паспорта планируется осуществить в трёх российских регионах до конца 2022 года.

Глава Минцифры Максут Шадаев отметил, что документ будет представлен в виде смарт-карты и приложения с QR-кодом.

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