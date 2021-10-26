В Саратове 55 многоэтажных домов остались без отопления из-за коммунальной аварии

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В результате коммунальной аварии 55 многоквартирных домов Саратова остались без отопления. Об этом сообщил глава города Михаил Исаев в Instagram.
В Саратове 55 многоэтажных домов остались без отопления из-за коммунальной аварии
  • РИА Новости
  • © Андрей Васильев

«Сегодня 55 многоквартирных домов остались без отопления из-за коммунальной аварии на сетях ПАО «Т Плюс» на улице Вишнёвая», — написал Исаев.

Ситуация поставлена под личный контроль главы районной администрации и председателя комитета по ЖКХ.

Устранить аварию планируют к утру 26 октября. 

По данным Гидрометцентра, ночью в Саратове ожидается до -2 °С.

В феврале в МЧС Саратовской области заявили, что из-за аварии на сетях водоканала ограничена подача воды в дома 424 тыс. жителей Саратова.

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