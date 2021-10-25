Очевидец рассказала подробности о взрыве газа в доме в Набережных Челнах

Очевидец Валентина Захарова рассказала подробности о взрыве газа в доме в Набережных Челнах.

«Мы переходили через перекрёсток, как раз сзади нас этот дом был. Даже не успели ещё перейти — хлопок, взрыв, слышен был шум. И полетели сразу и дым, и пыль, и сажа. И было видно, как куски стен летят», — заявила она в беседе с телеканалом «Звезда».

По её словам, на месте работали сотрудники скорой помощи и экстренных служб.

Ранее в МЧС сообщили, что в Набережных Челнах в квартире на четвёртом этаже пятиэтажного панельного жилого дома, по предварительным данным, произошёл взрыв газовоздушной смеси.

Следователи возбудили уголовное дело.