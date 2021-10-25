В Якутии ввели обязательную самоизоляцию для непривитых граждан старше 60 лет

Власти Республики Саха (Якутия) ввели обязательную самоизоляцию для людей старше 60 лет, не прошедших полный курс вакцинации. Соответствующая информация опубликована на официальном информационном портале региона.

«Граждане в возрасте старше 60 лет, не прошедшие полный курс иммунизации против коронавирусной инфекции (COVID-19), обязаны соблюдать режим самоизоляции по месту проживания», — говорится в сообщении.

Как уточняется, режим самоизоляции необходимо соблюдать также и неработающим гражданам, «имеющим хронические заболевания и состояния иммуносупрессии».

Ранее власти Курганской области приняли решение понизить возрастной порог, с которого необходимо соблюдать обязательную самоизоляцию из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19, с 65 до 60 лет.