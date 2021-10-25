В Якутии ввели обязательную самоизоляцию для непривитых граждан старше 60 лет

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Власти Республики Саха (Якутия) ввели обязательную самоизоляцию для людей старше 60 лет, не прошедших полный курс вакцинации. Соответствующая информация опубликована на официальном информационном портале региона.
В Якутии ввели обязательную самоизоляцию для непривитых граждан старше 60 лет
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«Граждане в возрасте старше 60 лет, не прошедшие полный курс иммунизации против коронавирусной инфекции (COVID-19), обязаны соблюдать режим самоизоляции по месту проживания», — говорится в сообщении.

Как уточняется, режим самоизоляции необходимо соблюдать также и неработающим гражданам, «имеющим хронические заболевания и состояния иммуносупрессии».

Ранее власти Курганской области приняли решение понизить возрастной порог, с которого необходимо соблюдать обязательную самоизоляцию из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19, с 65 до 60 лет.

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