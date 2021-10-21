В Курганской области ввели обязательную самоизоляцию для людей старше 60 лет

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Власти Курганской области приняли решение понизить возрастной порог, с которого необходимо соблюдать обязательную самоизоляцию из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19, с 65 до 60 лет.
В Курганской области ввели обязательную самоизоляцию для людей старше 60 лет
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

Об этом говорится в Telegram-канале правительства региона.

«В Курганской области с 25 октября вводится самоизоляция для граждан старше 60 лет, которые не имеют прививки от COVID-19. Это не касается тех граждан указанного возраста, кто в течение последних шести месяцев переболел коронавирусом», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Кабардино-Балкарии решили ввести самоизоляцию для не привитых от коронавируса и неработающих граждан от 60 лет.

В конце сентября портал «Юга.ру» сообщал, что в Краснодарском крае продлили режим повышенной готовности из-за коронавируса.

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