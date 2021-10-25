В Госдуме прокомментировали высказывание Моргенштерна о Дне Победы

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Член комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал высказывание рэпера Моргенштерна, усомнившегося в необходимости празднования Дня Победы.
В Госдуме прокомментировали высказывание Моргенштерна о Дне Победы
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«Я осуждаю подобного рода заявления. Победа в Великой Отечественной войне — это великая победа, которая освободила от фашистского ига всё мировое сообщество. Сегодня мы воспитываем молодёжь, мы берём пример с тех воинов, благодаря которым у нас мирное небо над головой», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, с такими деятелями культуры нужно вести просветительскую работу.

В свою очередь, первый заместитель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Даниил Бессарабов в беседе с телеканалом «360» выразил мнение, что в случае с Моргенштерном трудно понять, действительно ли рэпер так считает или же это очередной вызов обществу.

«Надо проводить ту политику, которую наше государство ответственно проводит. Она направлена на то, чтобы чтить память наших предков, нашу историю, гордиться победами, которые были», — сказал он.

Ранее стало известно, что Моргенштерн усомнился в необходимости праздновать День Победы.

Депутат Государственной думы Михаил Романов предложил изучить высказывание рэпера Моргенштерна о Дне Победы.

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