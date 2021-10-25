Очевидцы рассказали о взрыве газа в доме в Набережных Челнах

Очевидцы подробно рассказали о взрыве газа в доме в Набережных Челнах.

«Это соседний дом. Угол дома взорвался, пятиэтажка под углом. Место, где взорвалось, выходит на проезжую часть», — заявила Надежда в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, окна затряслись от хлопка.

Ещё одна свидетельница случившегося — Анастасия, которая в момент инцидента ехала неподалёку в маршрутке.

«Я не знаю как это описать, мне было очень страшно, потому что сначала подумала, что это машины или что-то такое, потому что очень близко было и кругом пыль стояла», — сказала она в беседе с телеканалом «360».

Ранее в МЧС сообщили, что в Набережных Челнах в квартире на четвёртом этаже пятиэтажного панельного жилого дома, по предварительным данным, произошёл взрыв газовоздушной смеси.

Следователи возбудили уголовное дело.