Названы имена победителей треков конкурса «Лидеры России» в ПФО

Стали известны имена 35 победителей финалов треков конкурса «Лидеры России» в Приволжском федеральном округе.

Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Региональные финалы по трекам «Государственное управление» и «Бизнес и промышленность» проходили в Нижнем Новгороде. Участниками стали 354 человека из 14 регионов ПФО.

«Опыт показывает, что само участие в конкурсе позволяет изменить себя и получить дополнительные возможности для карьерного роста. Конкурс действительно меняет участников, меняет их профессиональный путь в лучшую сторону», — заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Область стала лидером по числу победителей в региональном финале в ПФО. Регион представляют 12 из 35 лауреатов.

Все победители окружных финалов проходят в суперфинал, который пройдёт в 2022 году.

Ранее сообщалось, что полуфиналист третьего сезона конкурса «Лидеры России» Валерий Медовый назначен министром цифрового развития Карачаево-Черкесии.